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Происшествия 27 марта 2024 10:53

Замначальника Северо-Кавказской железной дороги подозревают в хищении 600 млн рублей

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По подозрению в хищении 600 млн рублей задержан заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего были похищены бюджетные средства, предназначенные для реконструкции Крымского узла. По предварительным данным, общая сумма хищений составляет около 600 млн руб.

#хищение денег
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