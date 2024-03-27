Замначальника Северо-Кавказской железной дороги подозревают в хищении 600 млн рублей

По подозрению в хищении 600 млн рублей задержан заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего были похищены бюджетные средства, предназначенные для реконструкции Крымского узла. По предварительным данным, общая сумма хищений составляет около 600 млн руб.