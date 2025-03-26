Замначальника миграционного отдела в Казани Семенову смягчили меру пресечения

Советский районный суд Казани смягчил меру пресечения заместителю начальника миграционного отдела по Вахитовскому району Казани Алексею Семенову.

«Изменить избранную меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

Напомним, Семенова арестовали в конце января текущего года. Теперь ему запрещено общаться со свидетелями по делу, получать и отправлять корреспонденцию (кроме уведомлений от следователя), а также пользоваться интернетом.