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Происшествия 26 марта 2025 16:12

Замначальника миграционного отдела в Казани Семенову смягчили меру пресечения

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Советский районный суд Казани смягчил меру пресечения заместителю начальника миграционного отдела по Вахитовскому району Казани Алексею Семенову.

«Изменить избранную меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

Напомним, Семенова арестовали в конце января текущего года. Теперь ему запрещено общаться со свидетелями по делу, получать и отправлять корреспонденцию (кроме уведомлений от следователя), а также пользоваться интернетом.

#арест #Уголовное дело #суд
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