Замначальника Куйбышевской ЖД по Татарстану стал Марс Хайруллин

Заместителем начальника Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» стал Марс Хайруллин. На совещании в Доме Правительства РТ его представил руководитель Вячеслав Дмитриев. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

На совещании в Доме Правительства РТ в режиме ВКС участвовали представители всех районов республики, Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Мероприятие провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Дмитриев отметил профессионализм своего заместителя и выразил уверенность, что его тесное взаимодействие с Татарстаном поможет и в дальнейшем развивать транспортную инфраструктуру региона.

Президент Татарстана также отметил важность партнерства с РЖД для развития железнодорожного сообщения в Камском промышленном кластере, в частности с «Нижнекамскнефтехимом» и ОЭЗ «Алабуга». Данные объекты очень важны для экономики республики.