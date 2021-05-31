Замначальника колонии в Казани осудили за то, что заставлял заключенных собирать пазлы

В Московском суде Казани заместитель начальника казанской исправительной колонии № 18 Раиль Бариев выслушал свой приговор. Его обвиняли в трех эпизодах превышения должностных полномочий.

В 2018 году Бариев, занимая пост начальника исправительного центра № 1 УФСИН России по РТ, заставил одного из осужденных отремонтировать за свой счет водонагреватель в душе. Заключенный потратил на ремонт больше 13 тыс. рублей. Кроме того, начальник центра вывез с территории колонии 21 металлическую кровать и продал, получив за это 170 тыс. рублей.

Еще один эпизод, который предъявляли Бариеву, был связан со сборкой пазлов заключенными. Он потребовал у них собрать картины из 10 тысяч пазлов за две недели. Собранные пано он передал директору некой фирмы. За них он получил чуть больше 5 тыс. рублей, три тысячи он передал заключенным.

Свою вину Бариев ни по одному из эпизодов не признал. Суда посчитал замначальника колонии виновным и назначил ему штраф в 180 тыс. рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани за превышение должностных полномочий судят замначальника казанской колонии.