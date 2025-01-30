В Минобрнауки РТ указали на рост популярности ссузов у абитуриентов республики

В Татарстане наблюдается нехватка в первую очередь специалистов рабочих профессий и среднего звена, кадров с высшим образованием – в меньшей степени. По этой причине современная молодежь стремится поступать в ссузы. Об этом «Татар-информу» сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

По его словам, вопрос нехватки кадров остается актуальным не только для республики, но и для всей страны. Количественно специалистов среднего звена и представителей рабочих профессий всегда больше.

«Что касается системы образования, то многие выбирают трек получения высшего образования через систему профессионального образования. То есть сначала оканчивают учреждения СПО и уже потом получают высшее образование», – заметил чиновник.

В отдельных случаях такой трек целесообразен. В качестве примера Поминов привел педагогов. Общеобразовательные учреждения охотно принимают специалистов, которые имеют высшее образование и при этом окончили педагогический колледж.

«Понятно, что инженер, который владеет рабочей профессией, лучше себе представляет, что необходимо на рабочем месте, и может помочь рабочим специалистам», – заключил Поминов.