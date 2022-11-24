news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
24 ноября 2022  17:29

Замминистра здравоохранения РТ расскажет, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом

news_top_970_100

Завтра, 25 ноября, состоится прямой эфир с участием первого заместителя министра здравоохранения РТ Альмира Абашева.

Спикер расскажет жителям республики, когда ожидается пик заболеваемости коронавирусом и гриппом. Темой разговора также станет запись на прием к врачу, если все «окна» на портале госуслуг заняты. 

Прямой эфир пройдет в официальном аккаунте ЦУР Татарстана. Начало запланировано на 9 часов утра. Свои вопросы зрители жители республики смогут задать в комментариях под трансляцией.
 

#прямой эфир #коронавирус #заболеваемость #грипп
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100