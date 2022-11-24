Замминистра здравоохранения РТ расскажет, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом

Завтра, 25 ноября, состоится прямой эфир с участием первого заместителя министра здравоохранения РТ Альмира Абашева.

Спикер расскажет жителям республики, когда ожидается пик заболеваемости коронавирусом и гриппом. Темой разговора также станет запись на прием к врачу, если все «окна» на портале госуслуг заняты.

Прямой эфир пройдет в официальном аккаунте ЦУР Татарстана. Начало запланировано на 9 часов утра. Свои вопросы зрители жители республики смогут задать в комментариях под трансляцией.

