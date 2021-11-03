Замминистра здравоохранения РТ напомнил, что Covid-19 антибиотиками не лечат

Антибиотики не помогут в лечении новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

В прямом эфире в инстаграм-аккаунте мэрии Казани один из зрителей задал вопрос о том, можно ли лечить коронавирус антибиотиками. Замминистра однозначно ответил, что нельзя вылечить эту инфекцию препаратами, которые по своей природе убивают бактерии, ведь Covid-19 – это вирус.

Жаворонков добавил, что антибиотики назначают лишь в случае, если у пациента развилась бактериальная пневмония на фоне коронавируса. Тогда препараты действительно помогают в лечении.