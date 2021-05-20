news_header_top_970_100
Минниханов: Успех Татарстана — в сильной экономике и межнациональном согласии
Минниханов: Успех Татарстана — в сильной экономике и межнациональном согласии
На празднике «Каравон-2021» ожидается более 20 тыс. «очных» гостей
В Лаишевском районе продолжат проработку планов создания метро
Ру Тат
news_header_bot_970_100
20 мая 2021  11:34
Егор Никитин

Замминистра здравоохранения РФ: Пандемия сделала работу государства эффективнее

Замминистра здравоохранения РФ: Пандемия сделала работу государства эффективнее
news_top_970_100

Коронавирусная пандемия придала импульс ускорения и роста эффективности в работе российских государственных структур. Такое мнение в ходе Центральноазиатской конференции международного клуба «Валдай» в Казани высказал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. 

Он отметил, что пандемия стала беспрецедентным вызовом мирового уровня и оказала заметное влияние как на сами государства, так и на их взаимоотношения. В России эта ситуация привела к значительному ускорению работы министерств, ведомств и других госструктур ради эффективной поддержки граждан и экономики. 

«Мы вышли на совершенно иные темпы работы. Если говорить о решениях в здравоохранении, то за прошедший период рекомендации по лечению данной инфекции пересматривались 11 раз. Документы, которые раньше принимались в течение года, теперь проходят проработку в течение нескольких часов», — рассказал Салагай.

Он добавил, что ускорение работы госаппарата стало возможным благодаря органичному использованию современных технологий и цифровизации всех процессов. 

«Технологии позволили выйти на новый уровень анализа получаемых данных. И на основании этой информации уже принимались тактические и стратегические решения», — резюмировал Олег Салагай.

 

Фото Владимира Васильева

#валдай #коронавирус
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное