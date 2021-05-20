Замминистра здравоохранения РФ: Пандемия сделала работу государства эффективнее

Коронавирусная пандемия придала импульс ускорения и роста эффективности в работе российских государственных структур. Такое мнение в ходе Центральноазиатской конференции международного клуба «Валдай» в Казани высказал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Он отметил, что пандемия стала беспрецедентным вызовом мирового уровня и оказала заметное влияние как на сами государства, так и на их взаимоотношения. В России эта ситуация привела к значительному ускорению работы министерств, ведомств и других госструктур ради эффективной поддержки граждан и экономики.

«Мы вышли на совершенно иные темпы работы. Если говорить о решениях в здравоохранении, то за прошедший период рекомендации по лечению данной инфекции пересматривались 11 раз. Документы, которые раньше принимались в течение года, теперь проходят проработку в течение нескольких часов», — рассказал Салагай.

Он добавил, что ускорение работы госаппарата стало возможным благодаря органичному использованию современных технологий и цифровизации всех процессов.

«Технологии позволили выйти на новый уровень анализа получаемых данных. И на основании этой информации уже принимались тактические и стратегические решения», — резюмировал Олег Салагай.

Фото Владимира Васильева