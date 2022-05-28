Замминистра юстиции РТ: «Наша жизнь построена на двух китах – права и обязанности»

Мухаррям Ибятов: «Орган государственной власти или местного самоуправления обязан обеспечить каждому гражданину, где бы он ни жил, возможность ознакомления с их решениями и деятельностью»

Фото © «Татар-информ»

«Каждый должен знать, что в формировании органов власти участвует население»

У граждан есть право на получение информации. А какой именно информации и кто должен заниматься этим?

– Орган государственной власти или местного самоуправления обязан обеспечить каждому гражданину, где бы он ни жил, возможность ознакомления с их решениями и деятельностью. Информация предоставляется либо на бумажных носителях, либо, как в последние годы, с использованием интернета. Например, на сайте органа должна быть общая информация об органе, его структуре и должностных лицах, о его работе и принятых правовых актах. Кроме того, должна быть информация об обращении граждан и предоставляемых услугах, а также статистические материалы ведомств.

Заниматься этой работой должны руководители и должностные лица организаций. Они обязаны создать все условия для размещения информации и доступа к ней граждан. Для этого они могут использовать различные средства: уже озвученные бумажные или интернет-ресурсы, а также библиотечные и архивные фонды.

– Почему этот вопрос так актуален?

– Каждый руководитель должен знать, что в формировании различных органов власти и местного самоуправления участвует население. Нужно понимать, что и руководители органов, и население имеют заинтересованность в этом вопросе. Поэтому должна быть и обратная связь, и полная прозрачность работы и доведение итогов деятельности до населения. Люди должны видеть результаты работы, люди должны видеть, чем занимаются органы.

«Должна быть и обратная связь, и полная прозрачность работы и доведение итогов деятельности до населения. Люди должны видеть результаты работы, люди должны видеть, чем занимаются органы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Этот момент связан не только с обеспечением информацией населения – это конституционная норма. Органы публичной власти имеют обязанность предоставлять информацию своим согражданам, а граждане имеют право получать, собирать и передавать эти сведения. Таким образом, мы видим, что реализация обеспечения информацией взаимосвязана между органами власти и гражданами.

Граждане на протяжении всей жизни неразрывно связаны с правовыми актами: сперва свидетельство о рождении, дальше – учеба, есть инструкции, правила, порядки. И в целом наша жизнь построена на двух китах – права и обязанности. Поэтому органы власти заинтересованы в информированности населения о всех документах. Это имидж властей и доверие к ним. Чем прозрачнее работа органов власти, чем доступнее, понятнее правовой акт, тем больше успеха в их реализации.

– Чем регламентирована обязанность органов государственной власти и местного самоуправления обеспечивать доступ к информации о своей деятельности?

– У нас основные законы – Конституция РФ и Конституция Татарстана, право на информацию обеспечивается конституционными нормами. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов власти регламентировано еще и федеральными законами, где расписаны гарантии граждан на получение сведений, основные из которых я озвучу: федеральный закон №8, обеспечивающий доступ к информации о деятельности государственных и самоуправленческих органов, следующий – еще один федеральный закон №149 об информации, информационных технологиях и защите информации, а также есть закон республиканского уровня №3 о доступе к информации. Законы устанавливают нормы по использованию интернет-ресурсов и проговаривают какое должно быть наполнение у сайтов, какая информация должна быть на них, а также регулирует порядок получения информации людьми с ограниченными возможностями. Все эти вопросы регламентируются как на федеральном и республиканском уровне, так и у муниципалитетов.

В них указано, что информация по правовым актам находится в доступности для граждан, есть систематическое информирование населения о предполагаемых к принятию решений, а также осуществление контроля гражданами за деятельностью органов власти – право ознакомиться с ними, а в случае несогласия - даже право обжаловать их в судебном порядке. Могут получить информацию и граждане, проживающие за рубежом.

«У нас основные законы – Конституция РФ и Конституция Татарстана, право на информацию обеспечивается конституционными нормами» Фото: © «Татар-информ»

«В 2021 году за бесплатной юридической помощью в министерство обратились около 1 тыс. наших граждан»

– Каким образом обеспечивается в республике доступ к информаци органов власти? Какова в этом роль министерства юстиции РТ?

– Ряд названных конституционных норм и законов регулируют доступ к информации для граждан. Как я уже говорил, в Татарстане существует закон «О доступе к информации», который обязателен к исполнению на территории республики. Имеются подзаконные акты, регламентирующие порядок представления информации от органов власти.

Учитывая, что сейчас век информационных технологий, для получения информации используется ряд систем, как федерального, так и республиканского уровней. Основным, конечно же, является портал Министерства юстиции Российской Федерации - «Нормативные правовые акты в РФ».

В Татарстане ведется регистр муниципальных правовых актов республики, сведения впоследствии включается в федеральный регистр. Есть Официальный интернет-портал правовой информации, Официальный портал правовой информации Республики Татарстан, а также Официальный портал муниципальных образований Татарстана, которые мы активно используем.

Ряд таких крупных систем сейчас используется органами власти в республике для размещения информации на них и дает возможность населению республики ознакомиться и использовать эту информацию через любое доступное устройство.

Касаемо роли Министерства юстиции Татарстана – мы правовое министерство. Мы не производим какие-либо материальные ресурсы, но министерство активно принимает участие в нормотворчестве органов власти и местного самоуправления, потому что ни одна структура сейчас не работает без правового регулирования своих направлений работы и выстраивания отношений со своими учреждениями, а также с населением. Все мы связаны между собой, и Министерство юстиции РТ становится одним из ключевых игроков на рынке представителей правовой информации. В тоже время наше ведомство наделено полномочиями контроля по ряду направлений, а также оказывает правовую помощь и поддержку.

За все годы моей работы в различных органах я не видел, чтобы при обсуждении какой-либо темы на любом уровне власти не касались вопросов нормативно-правового регулирования, потому что сложно представить, как существовать без соблюдений прав и обязанностей органов, граждан, а также законодательства любого уровня.

Министерство юстиции РТ является оператором, осуществляющим размещение (опубликование) нормативных правовых актов на Официальном портале правовой информации Татарстана. Кроме того, мы уполномоченный орган по формированию регистра актов муниципального и регионального уровней.

«Министерство юстиции РТ координирует работу по оказанию бесплатной юридической помощи. Это и оказание правовой помощи, и рассматривание обращения жителей республики» Фото: tatarstan.ru

Также Министерство юстиции РТ координирует работу по оказанию бесплатной юридической помощи. Это и оказание правовой помощи, и рассматривание обращения жителей республики, и соблюдение прав населения по обеспечению их юридической помощью. Только в 2021 году за бесплатной юридической помощью в министерство обратились около 1 тыс. наших граждан. Кроме того, более 1 тыс. обратились к нам на горячую линию. Это необходимо, потому что обычному человеку очень сложно сразу понять и научиться использовать правовые нормы, принятые в стране. За прошедший год таких обращений было свыше 5 тыс.

– Расскажите подробнее про площадки для ознакомления татарстанцев с новшествами законодательства.

– Эти ресурсы доступны всем. Если подробнее говорить о портале Министерства юстиции России «Нормативные правовые акты в РФ», он ведется с 2000 года. Создание такого ресурса дало возможность обеспечить полный учет правовых актов всех уровней со всех регионов. Это понятный и доступный для всех граждан портал, который используется как площадка для публикации правовых актов для всех субъектов страны. Минюст России также ведет регистр муниципальных образований, и их уставов. Это очень удобный сервис, потому что не приходится где-то искать нужную информацию – зашел на портал и где бы ни находился нужный муниципалитет, его устав можно посмотреть с федерального ресурса.

В регистре этого портала уже находится свыше 13 млн актов нормативного характера, из которых примерно 80% – муниципальные акты. Получить эту информацию можно получить в любом необходимом виде (письменно или электронно).

Регистр регионального уровня ведет учет всех актов муниципальных образований субъектов, а у нас их много – 956. Нет такого субъекта в Российской федерации с таким количеством муниципальных образований. И они ежедневно принимают и публикуют правовые акты, которые потом направляют в республиканский регистр.

На сегодняшний день в регистре правовых актов республики находится более 220 тыс. актов муниципальных образований. На протяжении последних трех лет в регистр ежегодно поступает не менее 30 тыс. актов.

Конечно я не могу не сказать про самый близкий для нас ресурс – портал правовой информации Татарстана. Наш республиканский ресурс, который мы активно и эффективно используем. Он зарегистрирован как СМИ, а также является площадкой для публикации муниципальных актов. Раньше было мнение, что обязательно акт должен быть опубликован в газетах и прочих средствах массовой информации, однако вы представьте, что вся ваша газета представляет собой один документ или акт. А на этом портале мы размещаем всю необходимую информацию, причем на двух языках – русском, татарском.

Еще у нас есть Официальный портал Республики Татарстан, который объединяет около 250 сайтов органов власти и местного самоуправления, действующих на территории республики. Все сайты размещаются на единой серверной платформе, на них ежемесячно публикуются свыше 4 тыс. новостных материалов. Даже тем, кто проживает отдаленно от Татарстана, красочно и доступно объясняются последние новости. Что интересно и на портале Татарстана, и на Портале муниципальных образований республики есть функция перевода на русский, татарский английский языки. У нас ведь есть районы, где свыше 90% населения говорят на татарском, и им интереснее читать информацию на родном языке.

Этими ресурсами активно пользуются все органы власти республики и за возможность пользоваться ими хочется поблагодарить нашего Президента Рустама Минниханова, который несмотря на любые трудности понимает важность этой работы, а также ежегодно рассматривает и обеспечивает финансами данное направление.

– Как могут граждане и юридические лица использовать информационные системы? Какова реальная практика их применения?

– Все сервисы и порталы очень популярны среди населения республике. Например, официальный портал правовой информации РТ за 2021 год просматривали более 251 тыс. посетителей.

Я не зря говорил, что у нас правовое министерство и мы на своем сайте размещаем все: правовые акты, разъяснения, методические рекомендации, обзоры и многие другие документы, необходимые гражданам, работникам и юридическим лицам. Сайт нашего ведомства занимал призовые места на региональном конкурсе по ведению и содержанию площадки. Только за прошлый год его посетило почти полмиллиона граждан, что обязывает нас не останавливаться на достигнутом и продолжать развивать этот ресурс.

– Скажите, влияет ли сложившаяся в стране экономико-политическая ситуация на вашу работу?

– Однозначно ответить «не влияет» на этот вопрос нельзя. Где-то в любом случае появляются трудности. Тем органам, которые обеспечивают устойчивую работу информационных ресурсов, необходимо еще и обеспечить защиту этих ресурсов в сети. Есть различные, как внешние, так и внутренние факторы, усложняющие эту работу. Издан указ Президента РФ по обеспечению информационной безопасности, все ведомства работают в данном направлении.

Принимаются меры по недопущению сбоя работы информационных ресурсов. Сегодня все площадки работают устойчиво и мы не получаем никаких жалоб от граждан, поэтому могу сказать, что особых проблем в указанном направлении нет.

Как год цифровизации в республике коснулся работы министерства. Планируется ли совершенствовать работу в этом направлении?

– Скажу так, за последние несколько десятков лет в Татарстане руководители республики во многих вопросах были дальновидными, в том числе и по вопросам информационных технологий. И сейчас мы видим, что это направление касается абсолютно всех сфер жизни.

К счастью нам повезло, Президенты страны и республики уделяют большое внимание этому вопросу. Тем более, Президент России поставил задачу по созданию цифровой экономики – устойчивой сети цифровой коммуникации и инфраструктуры, обеспечения преимущественно отечественным программным обеспечением. Это всё невозможно обеспечить без кадров. Благодаря нашему Президенту РТ при поддержке правительства РФ мы видим развитие города информационных технологий – Иннополис, где расположен университет, специализирующийся на разработках в области информационных технологий и робототехники. И уже есть первые продукты их работы.

В республике 2022 год объявлен годом цифровизации. Это не просто лозунг, за этим стоит тяжелый и ежедневный труд всех ветвей власти. Принята Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы республики, осуществляется системный контроль за исполнением мероприятий. Задача этой работы, в том числе, обеспечить граждан возможностью получить все необходимые услуги, не выходя из дома, и как можно меньше контактируя с различными структурами.

Наше министерство также не может быть вне работы в этом направлениям. У нас есть планы по цифровой трансформации нашего ведомства. В частности, мы проводим цифровизацию мировых судей – на судебных участках уже внедрено аудиопротоколирование судебных заседаний, электронное направление писем, рассмотрение дел по ВКС отделами полиции и ГИБДД, а также СМС извещение сторон.

Кроме того, как я уже говорил, нами при поддержке Минцифры РТ республики внедряется не имеющая аналогов в стране роботизированная автоматизация процессов для автоматического переноса данных в регистр муниципальных нормативных правовых актов. И третьим основным направлением, в рамках этого вопроса, является, проект по созданию Единого государственного портала правового просвещения и бесплатной юридической помощи, о котором я также упоминал.

Работа по развитию ознакомления населения Татарстана ведется не только через внедрение новых ресурсов, но и обеспечение граждан возможностью получить доступ к информации в любое время. В республике прокладываются высокоскоростные линии передачи, обеспечивается стабильный выход в интернет в самих глубоких районах республики.