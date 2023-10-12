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Руc Тат
Общество 12 октября 2023 12:42

Замминистра внутренних дел по РТ поздравил сотрудников с 105-летием кадровой службы

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Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Завгороднев поздравил личный состав с профессиональным праздником – Днем кадровой службы в системе МВД России и отметил, что кадры – одно из главных подразделений системы МВД.

Стоит отметить, что 12 октября 1918 года решением Народного комиссариата внутренних дел и Народного комиссариата юстиции РСФСР была утверждена Инструкция «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции». С этого началось формирование единой системы кадрового обеспечения.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

«У Вас очень ответственная, тяжелая работа. Вы ведете человека от заявления о приеме на службу и до выхода на пенсию. Вы формируете кадровое ядро, костяк министерства внутренних дел на разных уровнях, начиная от отделений полиции, структурных подразделений МВД. Можно смело сказать, от того, каких сотрудников отбирают сотрудники кадровой службы, во многом зависит результат оперативно-служебной деятельности всей полиции», - отметил замминистра.

В завершение мероприятия отличившиеся сотрудники были отмечены ведомственными наградами.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

#подготовка кадров #МВД по РТ
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