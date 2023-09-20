Замминистра транспорта России: Татарстан — земля передовых технологий

Татарстан — это земля передовых технологий, что подтверждает история задуманных в республике транспортных инноваций. Такими словами поприветствовал участников международного форума Kazan Digital Week заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов.

«Первое беспилотные такси, первое устройство фиксирования психофизического состояния водителя, а летом этого года из Москвы в Питер проехал первый грузовой беспилотник, созданный также в Татарстане», — перечислил Баканов.

Замминистра также пожелал всем участникам форума плодотворной работы, а участникам соревнования Digital Skills — цифровых побед.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика».

«Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — замечал в связи с этим российский лидер.