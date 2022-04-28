Замминистра строительства РТ: Татарстан обеспечивает себя строительными материалами

Татарстан обеспечен всеми видами строительных материалов, сообщил во время пресс-тура для журналистов заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшат Гимаев.

«Сейчас активно идет строительство жилых домов, поэтому на заводских складах стройматериалов практически нет запасов. Но это не означает дефицит товара, его просто быстро скупают. Татарстан полностью обеспечен строительными материалами», – заявил он.

Замглавы Минстроя РТ отметил, что в республике имеется мощная производственная база строительных материалов. Ими республика обеспечивает не только себя, но и поставляет в другие регионы России.

Вместе с тем, по его словам, есть вопросы по инженерному оборудованию. К примеру, в республике не производят лифты. Чтобы решит эту проблему и закрыть потребности застройщиков, планируется наладить более тесное сотрудничество с российскими производителями, в частности с Щербинским лифтостроительным заводом.