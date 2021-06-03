В Минстрое РТ объяснили, в каком случае могут отложить капремонт дома

Капитальный ремонт дома, который попал в региональную программу, могут отложить только после согласования с собственниками, но начать раньше могут и без этой процедуры. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

«Мы не можем сдвинуть ремонт домов, которые попали в региональную программу капремонта, на более поздние сроки без согласия собственника. Это можно сделать только в том случае, если проведено общее собрание жильцов, и они согласились», — отметил он.

Насыров подчеркнул, что перенос на более ранние сроки допустим и без собрания. Но при этом дом после выполнения всех работ может быть сдан только после согласия человека, который выступает от имени собственников дома.