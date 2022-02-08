Замминистра строительства России в Казани: «Нас беспокоит изменение ключевой ставки»

Развитие строительной отрасли может затормозить дальнейший рост ключевой ставки Банка России, чтобы не допустить этого, на федеральном уровне предпринимается ряд мер, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на заседании коллегии профильного ведомства Татарстана.

«Что сегодня нас немного беспокоит? Нас беспокоят изменения ключевой ставки», ­– сказал замминистра.

Он пояснил, что, когда ключевая ставка была 4,25%, эффективная ставка по проектному финансированию – кредитам для застройщиков, в случае если на эскроу-счета вносилось 70% средств, – была минимальной, она «стремилась к нулю».

«Скорее всего, такой ставки больше не будет. И мы видим, что в большинстве регионов и городах, где нужно развивать жилищное строительство, потому что люди хотят приобретать новое жилье в каждом городе, (застройщикам – прим. Т-и) будет сложно получить проектное финансирование», – сказал Стасишин.

Чтобы сгладить ситуацию на федеральном уровне запущена программа субсидирования низкомаржинальных проектов. Продлена программа льготной ипотеки, планируется развивать программу «Семейной ипотеки».

Замминистра полагает, что в рамках инфраструктурного меню опережающими темпами необходимо строить коммуникации, «работать с естественными монополиями для того, чтобы техусловия на подключение не сильным бременем ложились на цену квадратного метра».

В настоящее время ключевая ставки Банка России составляет 8,5%, на уровне 4,25% она находилась в начале прошлого года. Ближайшее заседание совета директоров, на котором будет рассмотрена ставка состоится 11 февраля.