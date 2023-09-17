Замминистра строительства РФ проверил подготовку к зиме в подшефных Татарстану городах

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерий Леонов проверил подготовку к зиме в подшефных Татарстану городах.

Фото: «Татар-информ»

Посещая освобожденные территории, представитель федерального правительства провел совещания с вице-премьером Республики Татарстан Евгением Варакиным, с исполняющими обязанностями глав городов Эдуардом Сахненко и Сергеем Хортивым, а также руководителями управлений и организаций ответственных за восстановление жизнедеятельности Лисичанска и Рубежного.

Фото: «Татар-информ»

Замминистра в сопровождении Евгения Варакина осмотрели многоквартирные дома и социальные объекты Лисичанска и Рубежного, проверили готовность котельных к отопительному сезону. Леонов отметил, что подготовка жилого фонда к отопительному сезону и восстановительный ремонт дорог являются ключевыми приоритетами для создания комфортной среды жителей ЛНР.

Фото: «Татар-информ»

Вице-премьер Татарстана рассказал заместителю министра о ходе восстановительных работ в курируемых им городах и о проблемах, с которыми приходится сталкиваться при выполнении поставленных задач.

По итогам рабочего визита заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в ЛНР определена «дорожная карта» и сроки выполнения намеченных целей, которые, в несколько этапов, необходимо решить в Лисичанске и Рубежном.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.