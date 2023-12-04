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Замминистра строительства РФ осмотрел в Лисичанске объекты, которые РТ готовит к зиме
Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Валерий Леонов, провел встречу в Лисичанске с представителями ресурсных и коммунальных организаций, ответственных за восстановление инфраструктуры города.
Обсуждались подготовка к отопительному сезону, восстановление водоснабжения, газоснабжения, электричества и аварийный ремонт дорог.
На совещании вице-премьер Республики Татарстан, Евгений Варакин, представил отчет о проделанных работах на подшефной территории. По завершении встречи, Валерий Леонов осмотрел объекты, пообщался с энергетиками из Татарстана, которые занимаются проведением высоковольтных кабелей, изучил процесс замены водопроводных сетей и осмотрел несколько блочно-модульных котельных.
По результатам поездки, заместитель министра строительства дал ряд поручений, направленных на ускорение выполнения работ и повышение их качества.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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