Замминистра строительства РФ осмотрел в Лисичанске объекты, которые РТ готовит к зиме

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Валерий Леонов, провел встречу в Лисичанске с представителями ресурсных и коммунальных организаций, ответственных за восстановление инфраструктуры города.

Обсуждались подготовка к отопительному сезону, восстановление водоснабжения, газоснабжения, электричества и аварийный ремонт дорог.

На совещании вице-премьер Республики Татарстан, Евгений Варакин, представил отчет о проделанных работах на подшефной территории. По завершении встречи, Валерий Леонов осмотрел объекты, пообщался с энергетиками из Татарстана, которые занимаются проведением высоковольтных кабелей, изучил процесс замены водопроводных сетей и осмотрел несколько блочно-модульных котельных.

По результатам поездки, заместитель министра строительства дал ряд поручений, направленных на ускорение выполнения работ и повышение их качества.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.