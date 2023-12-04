news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
ЛНР и Татарстан 4 декабря 2023 16:03

Замминистра строительства РФ осмотрел в Лисичанске объекты, которые РТ готовит к зиме

Скопировать ссылку

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Валерий Леонов, провел встречу в Лисичанске с представителями ресурсных и коммунальных организаций, ответственных за восстановление инфраструктуры города.

Обсуждались подготовка к отопительному сезону, восстановление водоснабжения, газоснабжения, электричества и аварийный ремонт дорог.

На совещании вице-премьер Республики Татарстан, Евгений Варакин, представил отчет о проделанных работах на подшефной территории. По завершении встречи, Валерий Леонов осмотрел объекты, пообщался с энергетиками из Татарстана, которые занимаются проведением высоковольтных кабелей, изучил процесс замены водопроводных сетей и осмотрел несколько блочно-модульных котельных.

По результатам поездки, заместитель министра строительства дал ряд поручений, направленных на ускорение выполнения работ и повышение их качества.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

#Лисичанск
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100