Замминистра промышленности РФ: КАМАЗ находится на острие технического прогресса

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов поздравил коллектив КАМАЗа с 55-летием компании и отметил ее достижения в области автомобилестроения. Его слова приводит пресс-служба татарстанского автогиганта в Telegram-канале.

«Несмотря на две пятерки в возрасте, КАМАЗ очень молод, поскольку находится на острие сегодняшнего технического прогресса. Занимается развитием беспилотных технологий, является лидером электродвижения и занимается развитием водородной тематики», — заметил он.

Кроме того, Каримов отметил, что, несмотря на все сложности и вызовы, компания справляется с задачами обеспечения транспортной мобильности в стране.

«Я бы хотел поблагодарить весь трудовой коллектив КАМАЗа за этот большой и напряженный труд. Ну и, конечно, пожелать компании дальнейшего развития, всем сотрудникам здоровья, хорошего настроения и новых трудовых совершений. Поздравляю!» — заключил федеральный чиновник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов передал орден «За доблестный труд» коллективу КАМАЗа.