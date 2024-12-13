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Замминистра промышленности РФ: КАМАЗ находится на острие технического прогресса
Заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов поздравил коллектив КАМАЗа с 55-летием компании и отметил ее достижения в области автомобилестроения. Его слова приводит пресс-служба татарстанского автогиганта в Telegram-канале.
«Несмотря на две пятерки в возрасте, КАМАЗ очень молод, поскольку находится на острие сегодняшнего технического прогресса. Занимается развитием беспилотных технологий, является лидером электродвижения и занимается развитием водородной тематики», — заметил он.
Кроме того, Каримов отметил, что, несмотря на все сложности и вызовы, компания справляется с задачами обеспечения транспортной мобильности в стране.
«Я бы хотел поблагодарить весь трудовой коллектив КАМАЗа за этот большой и напряженный труд. Ну и, конечно, пожелать компании дальнейшего развития, всем сотрудникам здоровья, хорошего настроения и новых трудовых совершений. Поздравляю!» — заключил федеральный чиновник.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов передал орден «За доблестный труд» коллективу КАМАЗа.
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