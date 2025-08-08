Замминистра природы России заявил, что лесная отрасль способна обеспечить сама себя

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Марков встретился с коллективом ГКУ «Пригородное лесничество». В коротком выступлении он заявил, что повышение заработной платы для работников лесной отрасли – одна из его ключевых целей.

«Я услышал в докладе вашего руководителя один важный аспект, который в какой-то части является двигателем моей будущей работы. Это, наверное, одна из главных целей, которая стоит на сегодняшний день передо мной», – сказал Марков.

Своей целью замминистра, заступивший на должность 30 апреля 2025 года, видит не только повышение заработной платы, но и восстановление потенциала всей лесохозяйственной отрасли.

«За последние 30 лет мы с вами отрасль загнали в угол, который не дает возможность нам проявлять все наши навыки», – считает Марков.

Несколько десятилетий назад отрасль лесного хозяйства была самодостаточной, а на сегодняшний день, по заявлению Маркова, для выполнения всех поставленных перед отраслью задач необходимо 145 миллиардов рублей, и таких сумм из бюджета отрасль не получит.

«Я хочу вам ответственно сказать, что этих денег нам Министерство финансов Российской Федерации никогда не даст. Я считаю, что эти деньги мы сами с вами самостоятельно сможем заработать», – сказал он коллективу «Природного лесничества».

Этой цели замминистра собирается добиться через изменения в законодательстве, в подходах к ведению лесного хозяйства.

«Концептуально изменив работу в лесном секторе, я думаю нам с вами поддержка Минфина не понадобится. Мы способны сами, как отрасль, обеспечивать себя, обеспечивать должный уровень наших заработанных плат, обеспечивать выполнение всех установок, которые поставлены президентом Российской Федерации», – уверен заместитель главы ведомства.