Замминистра по делам молодежи РТ выйдет в прямой эфир по вопросам детского отдыха

Заместитель министра по делам молодежи Татарстана Руслан Семенов выступит в прямом эфире программы «Татарстан без коррупции» на телеканале ТНВ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Эфир состоится сегодня, 16 февраля, в 17:30. Основной темой обсуждения станет профилактика коррупционных нарушений при организации детского отдыха.

Спикеры планируют обсудить процедуру подачи заявок на путевки в детские лагеря, вопросы стоимости и льготные условия для родителей. Зрители смогут задать вопросы в прямом эфире и принять участие в голосовании.

Поддержка проектов в сфере оздоровления и отдыха детей соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

В программе также примут участие заведующий отделом Управления Раиса РТ по антикоррупционной политике Равия Шрша, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина и директор республиканского центра «Лето» Нина Шимина.