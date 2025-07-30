Замминистра обороны РФ Анна Цивилева посетила военный госпиталь в Казани

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверила работу казанского военного госпиталя, где проходят лечение и реабилитацию бойцы СВО.

В главном корпусе госпиталя располагается стационар на 150 коек и поликлиника, рассчитанная на 250 амбулаторных посещений в смену. Госпиталь также выполняет задачи по медицинскому обследованию, реабилитации и военно-врачебной экспертизе.

По словам Анны Цивилевой, в учреждении активно реализуется программа импортозамещения.

«Мы не переживаем о проведении технического обслуживания отечественной техники, поскольку сервисные бригады приезжают оперативно для устранения неисправностей в случае выявления», – отметил начальник госпиталя подполковник медицинской службы Дамир Ижбердеев.

Он также сообщил, что благодаря совместной работе с Минздравом РТ налажено взаимодействие со всеми больницами республики для оперативного получения информации об обращениях военнослужащих за помощью.

Во время осмотра госпиталя Анна Цивилева вручила медали «За отвагу» военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Она также поинтересовалась у находящихся на лечении военнослужащих, насколько оперативно они получают положенные им выплаты.

Замглавы российского военного ведомства также провела рабочее совещание с органами финансового обеспечения Центрального военного округа по вопросам начисления денежного довольствия и всех положенных выплат военнослужащим округа, в том числе в настоящее время выполняющим задачи в зоне проведения СВО.

Фото: Минобороны России