Замминистра молодежи РТ читает лекции в лагерях в рамках проекта «Знание»

Фото: пресс-служба РО «Знание»

Заместитель министра по делам молодежи Татарстана Денис Лулаков проводит просветительские лекции в детских лагерях республики в качестве лектора Российского общества «Знание». Он уже выступил перед подростками в казанском лагере «Заречье», молодежном центре «Волга» в Лаишевском районе и на форуме «Сэлэт» в Билярске.

Темами встреч стали финансовая грамотность, навыки общения, лидерство и межнациональное согласие. Особое внимание Лулаков уделил возможностям, которые сегодня открыты перед молодежью Татарстана благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

Фото: пресс-служба РО «Знание»

«Летние каникулы — это не только отдых, но и время для новых знаний. Именно поэтому мы делаем упор на содержательность смен», — отметил замминистра.

Лекции проходят в формате живого диалога. Молодежь обсуждает с лектором личную мотивацию, ответственность, способы преодоления страха сцены и поиска баланса между учебой, отдыхом и саморазвитием. До конца лета Денис Лулаков планирует провести еще восемь таких встреч.

В рамках программы «Знание.Лекторий» по всей стране лекции проводят ученые, государственные деятели, ветераны СВО и журналисты. Акцент в этом году — на 80-летии Победы и Годе защитника Отечества.

Фото: пресс-служба РО «Знание»

Так, в лагере «Чайка» прошла лекция ведущей ГТРК «Татарстан» Гузель Зайнаковой о работе журналистов в зоне СВО. А вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева также принимает участие в проекте как лектор.

В республике сейчас отдыхают более 23 тысяч детей, включая ребят из семей мобилизованных и находящихся в трудной жизненной ситуации. Общество «Знание» обеспечивает лагеря методическими материалами, готовыми программами и форматами для проведения образовательных и воспитательных мероприятий.