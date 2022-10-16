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Культура
16 октября 2022  20:07

Замминистра культуры РФ представили татарстанские проекты в креативной индустрии

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В Национальной библиотеке РТ в рамках визита в Татарстан заместителя министра культуры России Надежды Преподобной состоялась встреча с представителями креативной индустрии.

При участии министра культуры РТ Ирады Аюповой состоялось обсуждение кейсов активистов. Среди предложений были продвижение этнической музыки на популярных платформах и создание маркетплейсов для продвижения народно-художественных промыслов. Также представители креативной молодежи республики интересовались развитием института критики и медиаискусства в современных реалиях.

Надежда Преподобная обещала проработать каждый из кейсов совместно с Минкультуры Татарстана.

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