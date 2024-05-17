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Экономика 17 мая 2024 17:27

Замминистра Ирана: Санкции США превратились в возможность для сотрудничества наших стран

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Угрозы США и использование санкций в отношении Ирана и России оказывают давление. Но благодаря мудрости лидеров государств эти ограничения превратились в возможности для сотрудничества. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери на пленарной сессий KazanForum.

Он также отметил, что без сотрудничества и экономических связей между странами невозможно достичь устойчивого мира.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.

#Иран #Россия #KAZANFORUM-2024
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