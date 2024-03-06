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Замминистра финансов Татарстана: Цифровизация муниципальных финансов доходит до села
Заместитель министра финансов Татарстана Рустам Аюкасов рассказал «Татар-информу» о цифровизации муниципальных финансов.
«Пользователями наших информационных систем являются все государственные и муниципальные учреждения Республики Татарстан. Поэтому все новые функции и инструменты, которые мы реализуем, сразу становятся доступны для использования не только на республиканском, но и муниципальном уровне, вплоть до уровня сельских поселений», – сообщил замминистра.
Аюкасов напомнил, что в республике удалось создать единую систему государственных и муниципальных финансов.
«С коллегами из муниципалитетов мы взаимодействуем на регулярной основе, проводим совещания, обучающие семинары по актуальным вопросам, обмениваемся мнениями и опытом», – сказал собеседник.
Подробнее читайте сегодня в интервью Рустама Аюкасова.
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