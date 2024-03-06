Замминистра финансов Татарстана: Цифровизация муниципальных финансов доходит до села

Заместитель министра финансов Татарстана Рустам Аюкасов рассказал «Татар-информу» о цифровизации муниципальных финансов.

«Пользователями наших информационных систем являются все государственные и муниципальные учреждения Республики Татарстан. Поэтому все новые функции и инструменты, которые мы реализуем, сразу становятся доступны для использования не только на республиканском, но и муниципальном уровне, вплоть до уровня сельских поселений», – сообщил замминистра.

Аюкасов напомнил, что в республике удалось создать единую систему государственных и муниципальных финансов.

«С коллегами из муниципалитетов мы взаимодействуем на регулярной основе, проводим совещания, обучающие семинары по актуальным вопросам, обмениваемся мнениями и опытом», – сказал собеседник.

Подробнее читайте сегодня в интервью Рустама Аюкасова.