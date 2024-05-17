Замминистра финансов РФ на KazanForum рассказал о новом финансовом инструменте

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Программа долгосрочных сбережений, которая заработала в России в этом году, позволит не просто сохранить деньги и защитить их от инфляции, но и приумножить свой капитал. Об этом журналистам в ходе KazanForum рассказал заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

«Есть большое количество преимуществ и стимулов со стороны государства. В первую очередь это налоговые льготы — вычет с суммой до 400 тыс. рублей. Также есть софинансирование со стороны государства суммы до 36 тыс. рублей, пока оно будет работать в течение первых трех лет, дальнейшие возможности мы будем [оценивать]», — заметил Чебесков.

Принципиальное отличие программы долгосрочных сбережений от долгосрочных банковских вкладов заключается в том, что она дает гарантию на 2,8 млн рублей — э то в два раза превышает гарантию по вкладам.

«Второе — это, конечно, более долгосрочная фактура этого инструмента. Вклады у нас, как правило, краткосрочные инструменты: на шесть месяцев, год, максимум на три года есть вклады. Программа долгосрочного сбережения все-таки [рассчитана] на 10–15 лет. Это построение сбережения инвестиций на более долгосрочные цели», — добавил замминистра финансов РФ.

Помимо этого, такие инвестиции идут на рынок капитала, который, как показывают теория и практика, обгоняет ставки по депозитам и инфляцию в долгосрочной перспективе.

«Поэтому программа сделана на довольно длительный срок, чтобы гражданин смог заработать большую доходность в течение этого времени. В этом ключевые отличия», — заключил Иван Чебесков.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.