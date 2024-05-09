Замминистра финансов РФ Алексей Лавров возложил цветы к Вечному огню в Зеленодольске

На Парад Победы в Зеленодольск прибыл заместитель министра финансов России Алексей Лавров. Совместно с мэром Зеленодольска Михаилов Афанасьевым, депутатом Госдумы РФ Ильдаром Гильмутдиновым и заместителем председателя Госсовета республики Юрием Камалтыновым он возложил цветы к Вечному огню.

«Из Зеленодольска на войну ушли 34 тысячи человек, 13 тысяч из них не вернулись.15 наших земляков стали героями Советского Союза, двое — полными кавалерами ордена „Слава“. Сегодня в Зеленодольском районе проживает 16 ветеранов Великой Отечественной войны, 349 тружеников тыла, которые и сегодня подают нам великий пример патриотизма и любви к Родине», — сказал Афанасьев, открывая парад.

В составе колонн цветы возложили бойцы и ветераны специальной военной операции, которые сейчас находятся в отпуске. Всего на линии фронта сражаются порядка 500 зеленодольцев.

«На примере наших дедов и прадедов мы защищаем нашу Родину, чтобы враг как тогда в 1945-м, так и сегодня знал: русский народ не победить! За нами правда, за нами сила!» — говорит Алексей.

Алексей Лавров отметил высокую организацию Парада Победы, сплоченность трудовых коллективов оборонных предприятий и высокую гражданскую позицию зеленодольцев.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, всего Парад Победы в Зеленодольске посетили более 15 тысяч человек.