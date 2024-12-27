Замминистра экономики РТ: «Снижение административной нагрузки на бизнес — это приоритет»

О снижении административной нагрузки для предпринимателей, профилактических визитах вместо проверок и сайте «Проверенный бизнес» в интервью «Татар-информу» рассказала заместитель министра экономики Республики Татарстан Гульназ Исмагилова.





Снижение административной нагрузки на бизнес в приоритете

Какие мероприятия проводятся в Республике Татарстан в части снижения административной нагрузки на бизнес? Какие задачи поставлены в 2025 году?

Вопрос снижения административной нагрузки остается одним из приоритетных направлений в работе всех уровней власти республики. Задача по формированию комфортных деловых условий соответствует целям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и призвана устранить административные барьеры для результативного ведения и качественного роста бизнеса.

В рамках введенного моратория в приоритете предотвращение нарушений, а не наказание за них.

Министерство экономики республики совместно с органами контроля проводит системную работу в этом направлении – для достижения указанных целей выстроены диалог с бизнесом-сообществом и взаимодействие с контролирующими органами.

Ключевой задачей остается профилактика и предупреждение бизнеса о возможных нарушениях, сохранение предпринимательской активности без избыточного давления. Деятельность органов контроля также направлена на содействие устранению выявленных нарушений.

Для дальнейшей трансформации контрольной (надзорной) сферы в 2025 году совместно с проверяющими органами мы планируем:

усилить профилактическую работу с бизнесом;

активно применять новые инструменты профилактики;

повышать правовую грамотность предпринимателей за счет доступности информации об обязательных требованиях.

Профилактическая работа особенно актуальна в условиях введенного моратория и позволяет обеспечить безопасность функционирования бизнеса и его потребителей.

Какую информацию искать на сайте «Проверенный бизнес»?

Какие ресурсы в этот период выступают в помощь предпринимателям? Где можно увидеть требования, предъявляемые к предпринимателям?

В Татарстане инструментом оперативного информирования бизнеса о действующих требованиях законодательства в сфере контрольно-надзорной деятельности выступает интернет-ресурс «Проверенный бизнес».

Функционал интернет-ресурса заключается в повышении правовой грамотности предпринимателей, профилактике нарушений обязательных требований, а также выстраивании диалога между бизнесом и органами контроля.

Ресурс представляет собой бесплатную цифровую платформу полезных знаний и сервисов в сфере КНД.

В части подготовки предпринимателей к предстоящей проверке на сайте размещены интерактивные опросники (чек-листы).

Чтобы подготовиться к проверке, предприниматель может заранее пройти опрос и обнаружить с помощью тестирования ошибки, которые у него могут быть выявлены инспекторами.

По итогам прохождения тестирования предприниматель получает рекомендации по существующим рискам и устранению нарушений с учетом нормативной правовой базы и может проработать свои ошибки.

Здесь собраны:

типовые нарушения, допускаемые предпринимателями (свыше 1,3 тыс.), и способы их предотвращения со ссылками на НПА, как не допустить нарушений и какие санкции будут наложены при их возникновении;

вопросы и ответы по взаимодействию бизнеса с контрольными (надзорными) органами (1,3 тыс.);

новостной блок позволяет ознакомиться с информацией о проводимых и проведенных мероприятиях;

обжалование проверки путем перехода на личный кабинет портала госуслуг;

обращение в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей, интернет-приемную Генеральной прокуратуры РФ.

С помощью электронного журнала проверок можно увидеть реальную картину по проведенным проверкам в отношении своего бизнеса.

Отмечу, что проект был запущен в 2017 году по инициативе Министерства экономики Татарстан совместно с прокуратурой республики. Популярность ресурса постоянно растет. На сегодняшний день общее количество посетителей ресурса превысило 411 тыс. человек.

Функционал цифрового инструмента разработан с учетом принципов клиентоцентричности, что делает его доступным и удобным для пользователя, а также позволяет постоянно совершенствовать на основе анализа клиентского опыта.

Например, в декабре мы запустили опрос предпринимателей для сбора мнений о необходимых доработках и новых инструментах ресурса. Провели встречу с бизнесом для выявления потребностей и пожеланий о необходимых функциях, сервисах и наполнении портала. Обратная связь станет основой для модернизации ресурса, запланированной в 2025 году.

В настоящее время порядка 20% проверок проводятся в дистанционном формате Фото: knd.gov.ru

В помощь предпринимателям – мобильное приложение «Инспектор»

Какие в республике существуют механизмы дистанционного взаимодействия между инспектором и контролируемыми лицами?

Цифровизация контрольной (надзорной) деятельности является одним из приоритетных направлений для всех органов контроля республики.

Сейчас инспекторами активно применяется инструмент дистанционного взаимодействия между инспектором и контролируемыми лицами – мобильное приложение «Инспектор».

Для проведения мероприятия через МП «Инспектор» предпринимателю необходимо будет загрузить приложение и в назначенное время подключиться в ВКС.

МП «Инспектор» позволяет:

проводить проверки, профилактические мероприятия в формате видео-конференц-связи в дистанционном режиме;

получать уведомление о планируемом мероприятии на ЕПГУ;

дистанционно заполнять проверочные листы.

В настоящее время порядка 20% проверок проводятся в дистанционном формате. В республике в дистанционном порядке проводятся проверки при осуществлении строительного надзора, жилищного надзора, контроля в области розничной продажи алкогольной продукции и контроля за сохранением объектов культурного наследия. Порядка 28% профилактических мероприятий проводятся через МП «Инспектор».

Бизнес положительно оценивает такой формат работы, со слов предпринимателя: «Это удобно. Мы сами выбираем время и мы подготовлены, а не ждем инспектора, когда он приедет и когда ему будет удобно».

В целом использование в работе МП «Инспектор» позволит существенно сократить издержки органов контроля на выездные мероприятия и предоставит возможность в оперативном порядке доводить до контролируемых лиц необходимую информацию.

В основе мобильного приложения также клиентоцентричный подход – оно ориентировано на пользователя и его потребности, обновляется с учетом потребностей предпринимателей.

Начиная с 2020 года Правительство России продлевает мораторий на проверки бизнеса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что изменилось в Татарстане за время моратория на проверки бизнеса?

Как мораторий повлиял на проверки, какие типовые нарушения выявляются в ходе проверок?

В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин обозначил отказ с 1 января 2025 года от временных мораториев на проверки бизнеса и переход на рискориентированный подход. Президент России отметил, что компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителями, действительно можно и нужно доверять.

Начиная с 2020 года Правительство России продлевает мораторий на проверки бизнеса. Также принято решение о продлении моратория на 2024 год. Благодаря чему компании смогут сконцентрироваться на своих основных задачах, обеспечить бесперебойную, стабильную работу без избыточного давления со стороны проверяющих органов.

В рамках действующего моратория Министерство экономики республики совместно с органами контроля всегда работало над снижением любых административных барьеров и созданием максимально благоприятных условий для предприятий республики.

Выстроено сотрудничество со всеми органами контроля, анализируются причины роста отдельных показателей проверок, разрабатываются предложения по снижению административного давления.

С учетом введения моратория общее количество проверок в 2024 году по сравнению с 2019-м уменьшилось более чем в 4,5 раза.

В текущем году региональными органами контроля проводятся проверки. В рамках осуществления государственного строительного надзора:

по нарушению сроков направления извещений о начале строительства (за семь рабочих дней до начала строительства необходимо направить извещение в Инспекцию государственного строительного надзора лично либо через портал госуслуг);

по нарушениям, выявленным в проектной документации в процессе строительства.

В рамках осуществления государственного жилищного надзора выявляются следующие нарушения:

ненадлежащее содержание придомовой территории (мусор), лестничных площадок (уборка, текущий ремонт);

эксплуатация крыш (протечки);

содержание подвальных помещений (затопление).

Также основанием для проведения внеплановых проверок является срабатывание индикаторов риска. Это какое-либо отклонение объекта контроля от установленных параметров. Например, три и более ложных срабатываний в течение 30 календарных дней систем противопожарной защиты на объекте.

Данные проверки проводятся по согласованию с прокуратурой республики.

Предприятиям и организациям, в отношении которых планируется плановая проверка, дается возможность обратиться в контрольный орган с просьбой о замене проверки на профилактический визит Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Профилактика действеннее проверок

В текущем году, после отмены плановых проверок, многие органы контроля предусмотрели вместо них профилактические визиты. Республиканскими и муниципальными органами контроля за 2024 год проведено в 1,4 раза больше профилактических визитов, чем за прошлый год.

Формат проведения профилактического визита очень эффективен, так как позволяет без избыточного административного давления в режиме взаимодействия с предпринимателями добиться безопасного функционирования бизнеса.

Основная цель визита – донести все предъявляемые к деятельности предпринимателя требования и информацию о возможных нарушениях.

Важно, что по результатам профилактического визита не может применяться наказание и выдаваться предписание. Разъяснения для предпринимателей носят рекомендательный характер.

При этом все профилактические мероприятия для бизнеса носят исключительно добровольный характер — они не могут проводится без согласия предпринимателя.

В этой связи предлагаю предпринимателям активно пользоваться данной возможностью и не отказываться от получения консультативной и методической помощи от органов контроля.

Предприятиям и организациям, в отношении которых планируется плановая проверка, дается возможность обратиться в контрольный орган с просьбой о замене проверки на профилактический визит.

Также отмечу, что 21 сентября текущего года вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ №336, предусматривающие увеличение срока проведения обязательных профилактических визитов до 10 дней (ранее был 1 день).

Напомню, что обязательные профилактические визиты предусматриваются в отношении образовательных организаций, медицинских учреждений, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

Если по результатам такого профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований, то контролируемому лицу выдается предписание об устранении выявленных нарушений. Внеплановая проверка по факту выявления нарушений в ходе такого профилактического визита не проводится.

У предпринимателя есть возможность самостоятельно пройти опрос по результатам профилактического визита на портале Госуслуг РФ.

Механизм получения обратной связи позволит выявить возможные нарушения, допущенные надзорными органами при проведении визита, и оценить удовлетворенность бизнеса его качеством.

Напомню, что у предпринимателей республики появилась возможность подать заявку на проведение профилактического визита и консультации через портал Госуслуг РФ. Ответ придет им в ЛК.

Какие еще инструменты используются в республике для создания комфортной среды для бизнеса?

В рамках проводимой работы по снижению административных барьеров, создания комфортной среды для бизнеса в республике уже более 10 лет успешно применяется такой инструмент, как оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

Оценка регулирующего воздействия позволяет на стадии разработки проекта нормативного правового акта выявить избыточные обязанности, запреты и ограничения для предпринимателей, а также исключить возникновение необоснованных расходов с их стороны.

Важным элементом процедуры оценки регулирующего воздействия является проведение публичных консультаций, позволяющих учесть интересы предпринимателей.

Мнение представителей бизнеса учитывается при подготовке заключений по результатам проведения оценки регулирующего воздействия.