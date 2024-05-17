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Замминистра экономики ОАЭ отметил вклад Минниханова в отношения России и исламского мира
Раис Татарстана Рустам Минниханов играет большую роль в развитии взаимоотношений между Россией и исламским миром. Таким мнением на пленарной сессии KazanForum 2024 поделился заместитель министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллах Аль-Салих.
«Хочу отметить вклад Рустама Минниханова в развитие отношений между Россией и исламским миром. Эмираты и РФ сотрудничают по многим направлениям. Это отражается в цифрах товарооборота между странами, которые измеряются миллиардами долларов. Уверен, что этот показатель ещё будет расти», – отметил спикер.
Он подчеркнул, что также растет число взаимных инвестиций и туристический поток между странами.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
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