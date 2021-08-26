Замминистра экологии РТ Тарнавский проинспектировал три района Татарстана

В трех районах Татарстана — Сабинском, Кукморском и Мамадышском побывал сегодня замминистра экологи и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский. Он посетил объекты, где ведутся природоохранные мероприятия.

«В Мамадыше Егор Тарнавский и замгендиректора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев оценили ход работ по расчистке притока Вятки в рамках федерального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“. На водном объекте до 2022 года планируется очистить более 3 км русла, чтобы улучшить условия проживания 16 тыс. человек. Также они побывали на реке Ошме, где ведется расчистка и дноуглубление. На сегодняшний день здесь проводят вырубку кустарниковой растительности и изъятие донных отложений», — сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В селе Лубяны Кукморского района гости осмотрели участок Вятки, где планируется укрепить берега для защиты населения от подтопления во время весеннего половодья. В селе Шемордан Сабинского района они побывали на объекте, где прошла рекультивация нефтезагрязненной земли. Работы проведены в прошлом году в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В дальнейших планах района — включить в данную программу рекультивации второй подобный участок на улице Заводской.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года согласно «майским» указам Президента РФ Владимира Путина. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Татарстан стал регионом-лидером по очистке водоемов в рамках нацпроекта «Экология».