Заммэра Москвы Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог скорости до 10 км/ч

Власти Москвы передали предложения по снижению нештрафуемого порога скорости на дорогах столицы страны с 20 до 10 км/ч в Правительство России и Министерство внутренних дел. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, сообщает РБК.

«Находимся с коллегами в активной дискуссии. Рассчитываем, что Правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», — заметил представитель столичной мэрии.

Собеседник издания убежден, что после снижения порога скорости движение по улицам Москвы станет безопаснее и город перестанет отличаться в худшую сторону от остальных мегаполисов мира. В них нештрафуемый порог скорости составляет от 0 до 5 км/ч, добавил он.

По оценке Ликсутова, в случае принятия предложения властей Москвы число ДТП уменьшится минимум на 35%, а уровень смертности от них снизится в три-четыре раза. К тому же меньше станет и заторов на дорогах.

За чертой города, где допустимо быстрое движение транспортных средств, неснижаемый порог 20 км/ч можно оставить, уточнил заммэра.