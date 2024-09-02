Замкомандующего Ленинградским военным округом задержан по делу о взятке на 20 млн

Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова задержали по делу о получении взятки на сумму более 20 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, будучи руководителем Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и ответственным за вещевое обеспечение ВС РФ, Муминджанов содействовал заключению контрактов с коммерческими структурами на поставку обмундирования для нужд Минобороны, в том числе на территорию проведения СВО. Общая сумма этих контрактов превысила 1,5 млрд рублей. В качестве вознаграждения за свою помощь Муминджанов получил взятку в особо крупном размере, общая сумма которой составила более 20 млн рублей.

При проведении следственных действий установлено, что Муминджанов и члены его семьи владеют множеством объектов недвижимости в Москве и Воронеже общей стоимостью более 120 млн рублей. Сейчас проверяется законность их приобретения.

В настоящее время Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.