Замкомандира военной части Фарид Давлетшин: «Программа «Батырлар» нужна нашим бойцам»

Решение Рустама Минниханова о создании региональной программы «Батырлар. Герои Татарстана» является нужным и актуальным, нашим бойцам это необходимо. Таким мнением с «Татар-информом» поделился заместитель командира одной из военных частей, майор Фарид Давлетшин.

Напомним, что программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса республики в соответствии с указанием Президента России Владимира Путина. Фактически, татарстанская программа является региональным вариантом федеральной программы «Время Героев».

«Участникам СВО надо участвовать в этой программе, потому что есть категория военных, которые хотят работать на благо Татарстана и сделать республику лучше. У каждого свой взгляд на изменения в республике, но каждый старается приобщиться и помочь малой родине», – сказал он.

Фарид Давлетшин рассказал, почему это хорошая возможность для участников СВО после возвращения помогать своей малой родине.

«Я – кадровый военный, до пенсии служил на благо России, на СВО тоже на благо России. Татарстан – наша малая родина, мы готовы продолжать служить на благо своей Родины. Татарстан всегда передовой регион в этих программах и поэтому должен создавать возможности для наших участников СВО. Поэтому-то, я считаю, и создавался аналог федеральной программы „Время Героев”. Решение Раиса Татарстана Рустама Минниханова о создании региональной программы „Батырлар. Герои Татарстана” нужное и актуальное. Это необходимо для наших бойцов», – дополнил он.

Он напомнил, что задача о внедрении аналогов программы «Время Героев» была поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

«Была такая задача, чтобы регионы присоединились к данной идее, масштабировали, чтобы участники СВО занимали должности, их голоса были и учитывались на различных уровнях местного самоуправления. Это обязательно должно быть», – подытожил он.