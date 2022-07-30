Замминистра МЧС России Денисов высоко оценил опыт «Нижнекамскнефтехимa»

Впервые в Нижнекамске в течение трех дней проводятся Всероссийские соревнования сильнейших бойцов «пожарного спецназа» МЧС России.



29 июля состоялся финальный этап смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы МЧС России». В борьбе за главный приз принимают участие девять команд – победителей региональных соревнований в федеральных округах и в Москве. Честь Приволжского федерального округа предстоит отстаивать команде пожарно-спасательной части № 62 по охране города Нижнекамска.



Поддержать спортсменов прибыл заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов.





«Нижнекамск был основан в 60-е годы, стояла задача обеспечить промышленность Советского Союза пластиками, резиной, каучуком, важнейшая государственная задача. Сложнейшие технологические процессы, несомненно, чтобы тот комплекс, который был построен, чтобы ему действовать дальше, строились пожарные части. 700 человек личного состава – это целый полк в пересчёте в войсковую структуру. И все эти люди готовы в любую минуту прийти на помощь. Наибольшее внимание направлено на профилактику, снижение пожароопасности технологических процессов. Это уникальные предприятия и подразделения, этот опыт необходимо сохранять и преумножать», – подчеркнул Илья Денисов.



Опыт взаимодействия «Нижнекамскнефтехима» с пожарными частями имеет глубокие исторические корни. Поскольку город в свое время строился по титулу химкомбината, первые части огнеборцев формировались совместно.



«Первые пожарные части в нашем городе создавались совместно с «Нижнекамскнефтехимом» для обеспечения безопасности производства. Тесное сотрудничество с пожарными у нас сохранилось и по сегодняшний день», – рассказал Олег Нестеров, советник ПАО «Нижнекамскнефтехим».



«Хочу выразить благодарность руководителям нижнекамского нефтехимического кластера за постоянную поддержку, без них мы бы не смогли провести данные соревнования. Особая благодарность «Нижнекамскнефтехиму», который начал восстановление нашего полигона для соревнований», – отметил Рафис Хабибуллин, начальник главного управления МЧС России по РТ.

Предприятие продолжает обновление техники пожарных частей. Так, за последние два года на средства предприятия было приобретено шесть специализированных автомобилей для эффективного пожаротушения.



«Очень важна безопасность, но важнее предупредить пожар, поэтому коллеги из МЧС, которые нас курируют, проводят значительную часть работы по профилактике, организации контроля наших систем пожаротушения. Компания СИБУР продолжает взаимодействовать с МЧС и будет и дальше развивать наше сотрудничество», – отметил Геннадий Савин, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии «Нижнекамскнефтехима».



Предприятие основательно подходит к вопросам безопасности. В том числе и по предотвращению пожаров и возгораний – в каждом цехе есть специалисты, которые состоят в добровольных пожарных дружинах. Они наравне с профессионалами тренируются, участвуют в соревнованиях, чтобы поддержать боевую форму, а в случае нештатной ситуации – быстро прийти на помощь.