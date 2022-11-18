Замгубернатора Херсонской области Екатерину Губареву освободили
Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сейчас находится на свободе, сообщил ее супруг, общественный деятель Павел Губарев.
«Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку», – написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, 16 ноября он сообщил о пропаже своей жены. Позднее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что Губарева задержана сотрудниками МВД по делу об экономическом преступлении.