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Общество
18 ноября 2022  10:28

Замгубернатора Херсонской области Екатерину Губареву освободили

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Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сейчас находится на свободе, сообщил ее супруг, общественный деятель Павел Губарев.

«Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 16 ноября он сообщил о пропаже своей жены. Позднее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что Губарева задержана сотрудниками МВД по делу об экономическом преступлении.

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