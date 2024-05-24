Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Замгубернатора Краснодарского края задержали при получении взятки
Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
С марта 2022 года Сергей Власов руководил департаментом строительства Краснодарского края.
1 декабря 2022 года распоряжением губернатора назначен на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников