Замгубернатора Краснодарского края задержали при получении взятки

Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

С марта 2022 года Сергей Власов руководил департаментом строительства Краснодарского края.

1 декабря 2022 года распоряжением губернатора назначен на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.