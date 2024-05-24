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Происшествия 24 мая 2024 19:13

Замгубернатора Краснодарского края задержали при получении взятки

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Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

С марта 2022 года Сергей Власов руководил департаментом строительства Краснодарского края.

1 декабря 2022 года распоряжением губернатора назначен на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

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