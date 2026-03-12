Замглавы Зеленодольска, не дожидаясь суда за взятку, подписал контракт и ушел на СВО

Рассмотрение уголовного дела заместителя главы Зеленодольского района Николая Бызина должно было начаться в этом месяце, но дело приостановили. Как выяснилось позже, мужчина ушел на СВО. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Зеленодольского суда.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, в сентябре прошлого года сотрудники УФСБ по Татарстану задержали Бызина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022 году директор фирмы, продававший земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), попросил заместителя главы района помочь перевести местную дорогу в муниципальную собственность, чтобы повысить привлекательность участков.

«Бызин, работая в указанной должности в июле 2022 года, получил в качестве взятки 4 земельных участка в поселке Светлое Озеро Зеленодольского района от директора ООО "Тесла", который попросил его передать дорогу, ведущую в поселок, в собственность муниципалитета», – говорил следователь.

По версии следствия, каждый из участков был площадью 600 квадратных метров, стоили они все вместе 1,4 миллиона рублей. В прошлом году Николай Бызин продал эти участки за 2 миллиона рублей. Следователь уточнял, что факт незаконного получения участков замглавы Зеленодольского района признал, но считал, что это нужно расценивать не как взятку, а как мошенничество.