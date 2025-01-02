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Происшествия 2 января 2025 10:38

Замглавы Военно-медицинской академии Павла Вешкина обвиняют в получении крупной взятки

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Заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павла Вешкина обвиняют в получении особо крупной взятки.

Как сообщает ТАСС, по делу также проходят несколько военнослужащих и гражданских лиц.

По версии следствия, он получил деньги от компании «СЛ Фарма», которая занимается оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях, а также торговлей фармацевтической продукцией.

На своем посту Вешкин занимался вопросами контрактной службы. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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