Замглавы Росреестра рассказала, как ее деда в годы Великой Отечественной спасли из плена

Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова присоединилась к онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья», приуроченному ко Дню Победы. Она рассказал «Татар-информу» об истории своего отчества – Барисовна — которая, на удивление, связана именно с Великой Отечественной войной.

Дедушка Лилии Бургановой Аппау (Абдрауф) Шакирович Гафуров был тяжело ранен почти в самом начале войны – в октябре 1941 года. Под Брянском он попал в «котел», а потом был взят в плен и вывезен в Германию через Польшу. Находясь практически все время в беспамятстве, в короткие проблески сознания он видел рядом размытый силуэт мужчины. Чем больше проходило времени, тем четче прорисовывались его очертания. Как потом оказалось, это был тоже пленный – Борис. Всё это время он ухаживал за Аппау, стараясь дать ему хоть крошку хлеба и каплю воды.

Фото: пресс-служба Росреестра Татарстана

Дедушка Лилии Бургановой был родом из деревни Ишли Дрожжановского района, не знал ни слова по-русски. Однако это нисколько не помешало дружбе товарищей по несчастью. Борис, прилагая неимоверные усилия, выходил Аппау. Находясь в плену, где они постоянно подвергались избиениям, они обещали друг другу, что если выживут, то назовут своих сыновей в честь друг друга. Но Борису не суждено было вернуться домой.

«Не знаю, почему он так проникся, прикипел к моему дедушке. Ведь они не были раньше знакомы, вместе не воевали, по-русски мой дед совсем не говорил, только на татарском. Может быть, потому что, как говорят родственники, он был очень добрый и светлой души человек... Как бы там ни было, наша семья с глубочайшим уважением относится к тому неизвестному Борису, спасшего нашего дедушку. Мой папа пытался потом узнать о нем информацию, но, к сожалению, безрезультатно», — рассказывает Лилия Бурганова.

После войны в 1951-м году у Аппау родился сын, которого назвали Джаудат. Он помнил о своем обещании, но не решился пойти против традиции называть детей именем, данным муллой. Когда его жена Мизайна носила под сердцем второго ребенка, все девять месяцев Аппау снился Борис. Он чувствовал себя виноватым перед своим спасителем, ведь не сдержал свои слова.

Сын родился 9 мая 1954 года. Аппау был уверен, что это знак свыше. Про себя он твердо решил, что даже если не все отнесутся с пониманием, он все равно назовет сына Борисом. Свою историю о военном друге он рассказал мулле. Компромисс был найден. Мальчика назвали Барис с намеком на татарское имя Барий.

Дедушки не стало в 1967 году. Но память о нем в семье Лилии Бургановой с глубоким уважением чтят и передают из поколения в поколение.

В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой — моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».

Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.