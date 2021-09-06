Замглавы Роспотребнадзора проведет личный прием граждан для четырех районов РТ

7 сентября замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова проведет личный прием граждан Бугульминского, Азнакаевского, Бавлинского, Ютазинском районов. Специалист ответит на вопросы, находящиеся в пределах компетенции управления.

Встреча начнется в два часа дня и будет длиться полтора часа в режиме видеоконференцсвязи.

«При обращении на личный прием обязательно соблюдение масочного режим», — сообщается на сайте ведомства.

Необходимо предварительно зарегистрироваться по телефонам (85594) 4-15-16, (843) 238-18-32. Запись ведется до 6 сентября.