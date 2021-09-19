Замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов в Казани проголосовал на думских выборах

Экс-министр по делам молодежи РТ – замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ на одном из избирательных участков Казани. Он отметил активное участие молодых людей в процессе и назвал это современным трендом.

«Я очень рад, что в этом году молодежь очень активно участвует в выборах. Это своеобразный тренд последних лет. Молодые люди хотят принимать участие в общественной жизни и чтобы их голос был услышан. Это не может нас не радовать», – отметил собеседник.

При этом он подчеркнул, что молодое поколение понимает, что будущее страны зависит от их выбора. Прийти на голосование – одна из важнейших гражданских обязанностей каждого человека. Именно люди выбирают кандидатов, которых считают достойными представителями их интересов, заключил Фаттахов.

Напомним, что сегодня последний день голосования. Выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва проводятся в течение трех дней – с 17-го по 19 сентября. Параллельно проходят довыборы в Госсовет РТ по двум округам — Азинскому и Студенческому.

В республике работают 2,8 тыс. избирательных участков, а также 46 временных участков, расположенных в роддомах, больницах, санаториях и следственных изоляторах.

Если житель республики не знает номер своего участка для голосования, он может найти его с помощью электронных сервисов ЦИК России, а также специального Telegram-бота «Мой избирательный участок».

По данным ЦИК Татарстана, 98% участков охвачены видеонаблюдением. За происходящим из республиканского Центра общественного наблюдения следят представители общественности, политических партий, ЦИК РТ, а также неравнодушные граждане, прошедшие необходимую техническую подготовку.