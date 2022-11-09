Замглавы Пентагона Кол: Украина сама решит, возвращать ли Крым военным путем

Власти Украины сами решат, будут ли они пытаться вернуть Крым военным путем. Соединенные Штаты также не будут заставлять украинское руководство вступать в переговоры с Россией. Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол, передает ТАСС.

«Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения», — пояснил на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей заместитель министра обороны США.

Таким образом Кол отреагировал на вопрос, будут ли Штаты оказывать военную и финансовую поддержку возможным усилиям украинской стороны по установлению контроля над Крымом. Он уточнил, что окончательный статус полуострова может обсуждаться только Украиной и Россией.

Кроме того, замруководителя Пентагона заверил, что позиция США не предполагает подталкивания украинских властей к переговорам. «Она заключалась в том, чтобы обеспечить им возможность действовать с позиции силы, если и когда они будут готовы», — подчеркнул он.

По его мнению, предполагаемое зимнее затишье на фронте может привести к «какой-то комбинации» переговоров и перегруппировки сил сторон. «В конечном счете россиянам и украинцам предстоит решать, какие благоприятные возможности это предоставляет для дипломатии», — резюмировал заместитель шефа Пентагона.