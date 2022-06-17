Замглавы МВД по РТ представил нового руководителя отдела полиции «Верхнеуслонский»

Заместитель министра внутренних дел по Татарстану Алексей Завгороднев представил личному составу Межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» нового начальника – подполковника полиции Алексея Бортникова.

Фото: МВД по РТ

Кроме них, на совещании также принимали участие глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов и бывший начальник этого отдела, а теперь глава Зеленодольской полиции Олег Хохорин. Зиатдинов поблагодарил бывшего руководителя отдела за работу и пожелал успехов на новом месте.

Алексей Завгороднев во время знакомства подразделения с новым начальником отметил, что Бортников является опытным оперативником и имеет солидный опыт работы. Тот, в свою очередь, поблагодарил руководство МВД Татарстана за оказанное доверие, которое обязался оправдать.

Фото: МВД по РТ

Алексей Андреевич Бортников родился в Ташкенте в 1989 году, окончил Казанский и Уфимский юридические институты МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 2008 году. До назначения на новый пост работал начальником полиции ОМВД России по Заинскому району.

Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 3, 2 степени, почетной грамотой МВД по Татарстану, памятным нагрудным знаком «За отличную службу в МВД по РТ», Почетный сотрудник МВД по Республике Татарстан. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.