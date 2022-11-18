Замглавы МВД по РТ представил нового начальника полиции Кайбицкого района

Заместитель министра внутренних дел по Татарстану Алексей Завгороднев представил личному составу ОМВД России по Кайбицкому району нового руководителя – подполковника полиции Альберта Шакирова.

Фото: МВД по РТ

Замглавы МВД по РТ сообщил, что Шакиров зарекомендовал себя как грамотный и профессиональный руководитель.

Фото: МВД по РТ

Альберт Шакиров родился в деревне Степные Енали Буинского района, в 2003 году окончил КГУ им. Ленина по специальности юриспруденция. Службу в полиции начал в 2001 году в Набережных Челнах. В 2015 году его назначили замначальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Буинскому району, а в 2018 году – замглавы ОМВД Росии по Буинскому району.

Фото: МВД по РТ

Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени. Женат, воспитывает сына и дочь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.