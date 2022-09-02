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Здоровье
2 сентября 2022  10:53
Полина Шевчук

Замглавы Минздрава РТ: Выбрать соцпакет на лекарства или деньги можно до 1 октября

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Выбрать получение лекарств или денежную компенсацию нужно до 1 октября, а изменить выбор можно будет только через год. Об этом на пресс-конференции об обеспечении отдельных категорий граждан набором социальных услуг в части лекарственного обеспечения сообщила заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Фарида Яркаева.

Пациент имеет право выбрать, как получать социальную помощь – в виде денежной компенсации или лекарственными препаратами. Для этого нужно подать соответсвующее заявление в Пенсионный фонд. 

«Хочу обратить особое внимание, что лекарства в рамках программы пациенту выделяются не только по основному забрлеванию, а также по сопутствующим заболеваниям и  для профилактических целей. Хочу напомнить, выбор нужно делать осознано», – подчеркнула Фарида Яркаева.

Фарида Яркаева отметила, что сегодня сумма компенсации составляет чуть больше 1000 рублей в месяц. Однако в случае выбора соцпакета лекарства, которые по этой программе выделяются, могут стоить в разы дороже. Весь набор необходимых медикаментов оплачивается они из федерального бюджета.

 

 

#лекарства #лекарственное обеспечение #минздрав рт
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