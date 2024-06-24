Замглавы Минюста РТ призвал татарстанцев активнее работать с муниципалитетами

Мухаррям Ибятов

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Заместитель министра юстиции Татарстана Мухаррям Ибятов напомнил жителям республики о важности участия в принятии решений в муниципалитетах, а также объяснил различия публичными слушаниями и общественными обсуждениями и роль территориальных общественных самоуправлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению чиновника, вовлеченность граждан в процессы местного самоуправления с каждым годом растет. Вместе с тем ему хотелось бы более активного их участия в принятии важных решений.

«Местное самоуправление — это реальный инструмент, с помощью которого жители могут напрямую влиять на свою жизнь. Существует множество форм участия в местном самоуправлении, таких как публичные слушания и общественные обсуждения, муниципальные выборы, сходы граждан и организация территориального общественного самоуправления», — заметил он.

При этом, по данным замминистра, наиболее распространенной формой участия граждан в местном самоуправлении являются письменные обращения. Так, в 2023 году органы местного самоуправления рассмотрели 74 100 обращений граждан, республиканские органы исполнительной власти — 78 547 подобных заявлений, а Министерство юстиции РТ изучило 2173 таких документа.

Что же касается обеспечения прозрачности и открытости нашего законодательства, то предусмотрены обязательные процедуры публикации всех решений и нормативных актов органов местного самоуправления на официальных интернет-сайтах и в СМИ. Также проводятся открытые заседания, на которых граждане могут присутствовать и высказывать свои мнения.

«В некоторых вопросах местного значения учет мнения граждан является обязательным. Например, с учетом мнения и согласия населения осуществляется изменение границ и статуса муниципальных образований, их объединение, разделение и упразднение», — подчеркнул замруководителя Минюста РТ.

Он обратил особое внимание на отличия публичных слушаний от общественных обсуждений. «В отличии от общественных обсуждений, публичные слушания проводятся очно — с непосредственным присутствием, участием граждан, встречей в определенных местах. Более того, некоторые категории актов не будут считаться принятыми законно, если не пройдут обсуждение населением! Например, на публичные слушания должны выноситься: проект устава муниципального образования, проект местного бюджета, вопросы о преобразовании муниципального образования, генеральные планы, правила землепользования», — перечислил он.

Мухаррям Ибятов также указал на немалый вклад в развитие местного самоуправления территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Эти структуры наиболее близки к населению, так как представляют интересы конкретных территориальных общин и лучше понимают местные проблемы и потребности. Это позволяет муниципалитетам более эффективно и точно реагировать на запросы граждан.

«Ваше мнение и ваша активность имеют огромное значение для развития наших сообществ. Используйте все доступные механизмы, такие как референдумы, общественные слушания и собрания, чтобы ваш голос был услышан. Совместными усилиями мы сможем сделать нашу республику еще более комфортной и благоприятной для проживания», — резюмировал замминистра, обращаясь к татарстанцам.