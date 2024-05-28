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Замглавы Минюста РТ покинул свой пост
Стало известно об уходе первого заместителя министра юстиции Татарстана Айнура Галимова с занимаемой должности. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Минюста РТ.
38-летний Айнур Галимов, уроженец Новошешминска, работал первым заместителем министра юстиции Татарстана с осени 2017 года. До этого он имел опыт работы в прокуратуре.
Айнур Галимов является сыном бывшего заместителя прокурора республики Газинура Галимова. В 2017 году его отец также сменил работу, уйдя с должности в прокуратуре и перейдя на работу в Национальный банк Татарстана.
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