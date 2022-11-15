Замглавы Минтранса РТ сообщит о главных дорожных стройках Татарстана и планах на 2023 год

Какие крупные дорожные проекты выполняет Татарстан и какие дороги начнут строиться в следующем году, расскажет заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин. Прямой эфир с ним пройдет завтра в 10 утра.

«Он расскажет о реализации в республике нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“, главных дорожных стройках в регионе и планах на 2023 год», — говорится в сообщении.

Трансляцию проведет ЦУР Татарстана. Присоединиться к ней можно по ссылке, здесь же можно оставить комментарии с вопросами спикеру.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.