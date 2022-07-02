Замглавы Минстроя РТ: в Казани изношены 60% коммунальных сетей

В Казани изношены 60% коммунальных сетей, а темпы их ремонта не позволяют переломить ситуацию, рассказал проекту «Интервью без галстука» замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Более 60% сетей изношены. При этом все ремонтные работы, которые сейчас есть у предприятий, мы проводим на 2% сетей в год. А их нужно менять порядка 7-10% в год», - объяснил замглавы Минстроя Татарстана.

Фролов пояснил, что модернизация водопровода и других коммунальных сетей проводится только за счет собираемых с потребителей тарифов. Ни на муниципальном, ни на республиканском, ни на федеральном уровне не определены другие источники финансирования.

«Две недели назад было заседание президиума Государственного Совета, на котором отдельно обсуждались модернизация и износ коммунальных сетей. Как вариант рассматривается принятие федеральной программы модернизации инженерной инфраструктуры. Мы надеемся, что будет определен источник, желательно, чтобы он был безвозвратный», - добавил замминистра.