Замглавы Минстроя РТ призвал продлить льготную ипотеку на 2023 год

Федеральную программу льготной ипотеки нужно продолжить в 2023 году. Такое мнение выразил замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев.

«Наша позиция – льготную ипотеку надо сохранить на 2023 год. В первую очередь, это позволит сохранить рынок первичного жилья. На сегодня видится некоторый спад продаж квартир, если льготной ипотеки не будет, он может усилиться. Чтобы тренд не переломить в негативную сторону, мы будем обращаться и ходатайствовать, чтобы льготную ипотеку продлили на будущий период 2023 года. И регионы, я думаю, нас поддержат. Мы очень надеемся, что программа будет продолжена», – сказал он.

Ильшат Гимаев отметил, что в данный момент решений по продлению программы пока нет. «Мы знаем, что когда ситуация в этом направлении уходила к убывающей, на федеральном уровне удавалось найти понимание», – заметил он.

Замглавы Минстроя РТ добавил, что «было бы неплохо», если появится льготная ипотека для вторичного жилья. «Как мы понимаем, вторичный рынок он более устойчивый, потому что это квартиры готовые для проживания. А на первичном рынке доминирует черновая отделка. Мы все-таки отдаем приоритет первичному рынку. Вторичный рынок не пропадет», – сказал он.