Замглавы Минстроя РТ объяснил повышение тарифов казанского «Водоканала» на 13%

В этом году казанское МУП «Водоканал» поднимет тарифы на 13%. Это единственный способ обновить инфраструктуру, рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Практика показала, что необходимо вкладывать в ремонт сетей. Источников у "Водоканала" нет, кроме как инвестиционной программы. Поэтому в этом году было принято решение увеличить рост тарифов до уровня чуть более 13%», — рассказал Фролов проекту «Интервью без галстука».

Он уточнил, что решение поднять плату за водоснабжение и канализацию выше установленного предельного индекса принято впервые за новейшую историю. Однако такой рост тарифов был необходим и он уже одобрен ФАС на федеральном уровне.

В целом по республике предельный рост тарифов за ЖКУ установлен на уровне 6,2%.

«В некоторых муниципалитетах она не превысит 6,2%, в других муниципалитетах будет больше 6,2%, а где-то будет и ниже», — рассказал замминистра.